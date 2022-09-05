Ziyaretçi sayısı yüzde 64 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış gerçekleşti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan dünyaca ünlü beyaz travertenleri, geçen yılın ilk 8 ayında 786 bin 387 kişi ziyaret etti

Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış gerçekleşti
Ziyaretçi sayısı yüzde 64 arttı
0:00 / 0:00
AA

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, dünyaca ünlü beyaz travertenleri, geçen yılın ilk 8 ayında 786 bin 387 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam, yüzde 64'lük artışla 1 milyon 285 bin 990 oldu.

Pamukkale, ağustos ayında 351 bin 706 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, bölgenin her geçen gün daha çok hareketlendiğini söyledi.

Turist sayısındaki artışın işletmecileri de sevindirdiğini anlatan Şen, "Özellikle 2023 yılından çok daha umutluyuz. Pamukkale'de 2023 yılında 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu
YAŞAM Bir kaya parçasında bulundu... 1800 yıllık!
40'tan fazla ülke gezdi... Şimdi köyünde tarım yapıyor
YAŞAM 40'tan fazla ülke gezdi... Şimdi köyünde tarım ...
Bu yiyecekler gün içerisine tok tutuyor! Üstelik hepsi sağlıklı!
YAŞAM İşte tok tutan yiyecekler!
Terörün gölgesinden kurtulan Cudi Dağı'nda ceylan varlığı artıyor
YAŞAM Cudi Dağı'nda varlıkları artıyor
Anadolu'nun ikinci büyük kalesi gün yüzüne çıkıyor
YAŞAM Anadolu'nun ikinci büyük kalesi gün yüzüne çıkıyor
Sayısal Loto ne zaman ve saat kaçta çekilecek? 5 Eylül 2022 Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar? Sayısal sonuç sorgulama ekranı ve canlı yayın izle
YAŞAM Sayısal Loto'da büyük ikramiyesi ne kadar?
Gölyanı Yaylası ziyaretçilerini yöresel mimarisiyle karşılıyor
YAŞAM Ziyaretçilerini yöresel mimarisiyle karşılıyor
MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri ne? Evde ıslak hamburger tarifi nedir?
YAŞAM Evde ıslak hamburger tarifi
Sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi
YAŞAM Şişe kapağıyla su içirdi... O anlar kamerada!
Nesli tehlike altındaki yaban keçileri Tunceli'ye güzellik katıyor
YAŞAM Tunceli'ye güzellik katıyor! Nesli tehlikede...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.