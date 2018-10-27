Panaitolikos - Asteras Tripolis düellosu

Yunanistan Süper Lig maçında Panaitolikos ile Asteras Tripolis, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 11 puanlı Panaitolikos 8. sırada bulunuyor, Asteras Tripolis 4 puana sahip ve 14. sırada. Panaitolikos son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Asteras Tripolis, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 509. İddaa'da Panaitolikos kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Asteras Tripolis kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Panaitolikos önceki hafta Asteras Tripolis mücadelesinde 0-2 yenildi.

Asteras Tripolis ise Panaitolikos karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Panaitolikos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Panaitolikos, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Asteras Tripolis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Asteras Tripolis, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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