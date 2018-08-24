Panaitolikos - Atromitos maçı rakamları

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Panaitolikos, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Atromitos takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:15. Ev sahibi Panaitolikos, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atromitos, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 397 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Panaitolikos kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Atromitos sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Panaitolikos önceki hafta Pas Giannina mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atromitos, Paok karşılaşmaında 2-1 yenildi.

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