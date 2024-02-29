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        Haberler Spor Futbol Panathinaikos: 2 - Aris: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Panathinaikos: 2 - Aris: 0 |MAÇ SONUCU

        Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, sahasında Aris Saloniki ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis'teki maçı Panathinaikos, 2-0'lık skorla kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 00:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:16
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        Terim'li Pana, üç puanı iki golle aldı
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        Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, evinde Aris Saloniki'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

        Karşılaşmada Fatih Terim'in ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakiakda Anastasios Bakasetas ve 52. dakikada penaltıdan Fotis Ioannidis attı.

        Panathinaikos'ta Anastasios Bakasetas 89, Samet Akaydin 90 dakika sahada kaldı. Willian Arao ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

        Fatih Terim'in ekibi bu galibiyetle ligde 2 maç sonra kazandı. Panathinaikos, ligde 55 puana yükseldi. Aris, 41 puanda kaldı.

        Panathinaikos, ligin bir sonraki haftasında OFI deplasmanına gidecek. Aris, sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak.

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