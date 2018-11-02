Panathinaikos - AEK Atina düellosu

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Panathinaikos, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü AEK Atina takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Panathinaikos 13 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken AEK Atina 19 puanda ve 3. sırada. Panathinaikos son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. AEK Atina, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 381. İddaa'da Panathinaikos kazanır 3.10, berabere biter 3.00, AEK Atina kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Panathinaikos son haftadaki AEK Atina müsabasında 1-1 berabere kaldı.

AEK Atina ise Panathinaikos karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, alan Panathinaikos, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

AEK Atina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. AEK Atina, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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