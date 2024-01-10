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        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos AKTOR: 83 - Anadolu Efes: 76 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Panathinaikos AKTOR: 83 - Anadolu Efes: 76 MAÇ SONUCU

        THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 83-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:40 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:40
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        Ergin Ataman, Anadolu Efes'i üzdü
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        Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla organizasyonda 7'si üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos AKTOR ise 12. galibiyetini aldı.

        Salon: Oaka Altion

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)

        Panathinaikos AKTOR: Nunn 14, Grigonis 24, Grant 6, Mitoglou 14, Lessort 10, Kalaitzakis, Sloukas 9, Antetokounmpo 6, Hernangomez

        Anadolu Efes: Larkin 9, Thompson 8, Bryant 12, Daum 5, Pleiss 13, Beaubois 16, Erten Gazi, Hollatz, Oturu 4, Willis 9

        1. Periyot: 25-14

        Devre: 51-35

        3. Periyot: 68-57

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