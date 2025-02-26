Panathinaikos, Tibor Pleiss'ı kadrosuna kattı

Panathinaikos AKTOR, başantrenör Ergin Ataman'ın eski öğrencisi Tibor Pleiss'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Pless ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray ve Anadolu Efes'te de daha önce oynayan tecrübeli basketbolcu, kariyeri boyunca Bamberg Baskets, Baskonia, Barcelona, Valencia ve son olarak Trapani Shark'ta görev yaptı.