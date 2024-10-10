Panathinaikoslu futbolcu George Baldock, yüzme havuzunda ölü bulundu!

Yunanistan Ligi'nin 8. sırasında yer alan Panathinaikos'un 31 yaşındaki oyuncusu George Baldock'tan acı haber geldi.

Gazzetta'nın haberine göre Yunan savunma oyuncusu Baldock, Atina'nın güneyindeki Glyfada'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Ölümünün koşullarının şimdilik belirsizliğini koruduğu ve polisin konu hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi.

31 yaşındaki oyuncu, temmuz ayından beri Panathinaikos'ta forma giyiyordu ve herhangi bir özel sağlık sorunu olduğu bilinmiyordu.

Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasıyla 12 maça çıkmıştı ancak bu kez, perşembe günü İngiltere'ye karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı için Londra'ya gidecek kadroda yer almadı.

Hayatını kaybeden futbolcu, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Anastasios Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış, mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.

BALDOCK KİMDİR?

1993 yılında İngiltere'nin Buckingham kentinde doğdu ve büyükannesi aracılığıyla Yunan vatandaşlığına geçti.

2017 yılına kadar Milton Keynes'in MK Dons takımında sağ bek olarak yetişti ve ardından Tamworth ve Oxford United gibi kulüplere kiralık olarak gitti.

Daha sonra 2017'de Sheffield United'a geçti ve yedi yılda 200'den fazla lig maçı oynadı ve Yunan milli takımında bir yer kazandı. Toplamda "Blades" ile Premier Lig'de üç yıl oynadı.

2024 yazında ilk kez bir Yunan kulübüne transfer oldu ve Panathinaikos'a katıldı. Son zamanlarda formunu yeniden kazanmış ve Yunan Kupası sahibiyle düzenli olarak forma giymişti.