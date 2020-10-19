Pancar kazanına giden buhar borusu patladı: 2 işçi yaralı - ERZİNCAN

Pancardan şeker üretimi gerçekleştiren ve özel sektöre ait olan bir şeker fabrikasındaki pancar kazanına giden buhar borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.İhbar üzerine fabrikaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Patlamanın şiddetiyle üretim sahasındaki işçiler Mahzuni B. ve Orhan M. yaralandı.Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR