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        Pancar otu toplarken beyin kanaması geçirdi

        Hakkari'de 65 yaşındaki Nihayet Özcanan, pancar otu toplarken düşerek beyin kanaması geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ameliyata alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 01:38 Güncelleme: 20.05.2024 - 01:38
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        Pancar otu toplarken beyin kanaması geçirdi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünün Yeşildere Mezrası'ndaki yaylaya pancar otu toplamak için çıkan Nihayet Özcanan (65) dengesini kaybedip düştü. Beyin kanaması geçiren Özcanan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılarak ameliyata alındı.

        Fotoğraf: DHA

        İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünün Yeşildere Mezrası'ndaki yaylaya, otlu peynirde ve yemeklerde kullanılan çeşitli pancar otlarını toplamak için bir grup kadınla çıkan Nihayet Özcanan, pancar toplarken bir anda dengesini kaybedip düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Belli bir bölgeye kadar araçla giden ekipler, yaylaya ulaşmak için 4 kilometre yürüdü. Bölgeye ulaşan ekipler, Özcanan'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit etti. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Özcanan, ameliyata alındı. Özcanan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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