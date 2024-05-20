Pancar otu toplarken beyin kanaması geçirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünün Yeşildere Mezrası'ndaki yaylaya pancar otu toplamak için çıkan Nihayet Özcanan (65) dengesini kaybedip düştü. Beyin kanaması geçiren Özcanan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılarak ameliyata alındı.

Fotoğraf: DHA İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünün Yeşildere Mezrası'ndaki yaylaya, otlu peynirde ve yemeklerde kullanılan çeşitli pancar otlarını toplamak için bir grup kadınla çıkan Nihayet Özcanan, pancar toplarken bir anda dengesini kaybedip düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.