Pancar üretimindeki rekor artış, Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarının rotasını ihracata çevirdi

AA

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, rekor üretim gerçekleştiren Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarının ilk defa kotasını doldurarak şeker ihraç edebileceğini belirtti.

Erzurum'da, 2018 yılında özelleştirilip Albayrak Grubu tarafından devralınarak Sukkar markasıyla şeker üretimine devam eden Erzurum Şeker Fabrikası, şeker pancarı üreticilerine verdiği desteklerle 2019-2020 yılları döneminde üretimini rekor düzeyde artırdı.

Erzurum ve Erzincan'da azalan şeker üretimini canlandırmak için çalışma yapan firma, fabrika bünyesinde kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirketi ile 3 yıl boyunca çiftçilere modern tarım araçları ve yağmurlu sulama kolaylığı gibi önemli desteklerde bulundu.

Özel sektör teşvikleriyle ekim yapmaya başlayan çiftçiler, daha fazla pancar üretimi yaparak şeker ihtiyacını karşılarken, ülke ve aile ekonomisine de önemli katkı sağladı. 2019- 2020 döneminde işlediği 610 bin ton pancardan 91 bin ton şeker elde ederek tarihinin en önemli üretim rekoruna imza atan fabrika, rotasını ihracata çevirdi.

- "Hedefimiz 30 tonun altında buharla fabrikayı çalıştırmak"

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Karavaizoğlu, AA muhabirine, fabrikanın önceki yıllarda eski teknoloji ile hizmet verdiğini ve devralındıktan sonra önemli ölçüde yenilendiğini söyledi.

Erzurum ve Erzincan'daki fabrikalara yatırım yaptıklarını ifade eden Karavaizoğlu, şöyle konuştu:

"Bu fabrikaların kapasitesi Erzincan'da 1200 ton, Erzurum'da 1800 ton iken 1976 yılında modernize edilerek Erzincan'da 1500 tona Erzurum'da ise 3000 tona çıkarılmış. Bizim de yaptığımız yatırımların neticesinde Erzincan'da 2 bin 200 tona, Erzurum'da günde 4 bin 200 ton pancar işleyecek duruma geldik. Fabrikada daha önce 100 ton pancar işlenip 45 ton buhar kullanılırken, bu yapılan yatırımların neticesinde 100 ton pancar için 33 ton buhara düşürüldü. Hedefimiz 30 tonun altında buharla fabrikayı çalıştırmak."

Karavaizoğlu, zarar etmemesi için çiftçilere destek verdiklerini belirterek, yaptıkları yatırımların neticelerini aldıklarını dile getirdi.

Geçen yılki üretimlerinden bahseden Karavaizoğlu, "2019-2020 yılında yaklaşık 610 bin ton net pancar işledik ve 91 bin ton şeker elde ettik. Bu şekerin 77 bin tonu şeker kurumunun bize tahsis ettiği kota. 14 bin ton da C şeker ürettik. Bu Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının tarihlerinde bir ilk. İlk defa bu kadar pancar işlendi ve ilk defa bu kadar şeker çıktı. Önceki yıllara göre hem pancarda hem de şekerde yüzde 40 yüzde, 50 oranında artışımız var ve bu büyük bir başarı." diye konuştu.

Rekoltenin düşmemesi için gayret ettiklerini vurgulayan Karavaizoğlu, bu süreçte 185 bin ton küspe ve 22 bin ton da melas ürettiklerini anlattı.

- "Artık şekerden de Türkiye olarak ihraç edip para kazanacağız"

Hayvancılığa destek olsun diye 185 bin ton küspenin 120 bin tonunu çiftçilere para almadan hibe ettiklerini bildiren Karavaizoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum ve Erzincan'da 115 bin dekar alanda ekim yapıyoruz ve 2 bin 500 çiftçimizden bu pancarları tedarik etmeye başladık. İnşallah bu rekolte düşmeyecek çünkü bölgede verim düşük ama Türkiye'nin en kaliteli pancarı buralarda yetişiyor. Pancar içindeki şeker oranlarımız çok yükseldi. Türkiye'de yok böyle bir şey. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi 'Türkiye artık şeker ithal değil, ihraç edecek' bir konuma geldi. Bu destekler bunu daha da iyi motive edecek ve inşallah biz artık şekerden de Türkiye olarak ihraç edip para kazanacağız."

Karavaizoğlu, Şeker Dairesi Başkanlığının bu sene 2,5 milyon ton kota koyduğunu hatırlatarak, fabrikalarının bu kotaya göre üretim yaptığına işaret etti.

Bu yıl şeker pancarı üretiminde bütün fabrikaların rekor kırdığını belirten Karavaizoğlu, "Erzurum ve Erzincan fabrikaları kaç senedir kotasını dolduramayan fabrikaydı ve ilk defa kotasını doldurduğu gibi 14 bin ton da ihraç edebilecek C şekeri üretimi yaptı. Bu tarihinde ilk defadır yani 1956 dan itibaren ilk defa böyle bir değeri Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.