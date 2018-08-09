Panda piyasası
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Panda piyasasına tahvil ihracı için geri sayım

Bank of China'nın Türkiye iştirakinin (Bank of China Turkey AŞ) Genel Müdürü Ruojie Li​, Türkiye tarafından ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı için görevlendirildiklerini belirterek, "İşlemin bu yıl içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor." dedi

09.08.2018 - 17:32 | Güncelleme: AA

Ruojie Li​,  Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması" hedefini değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı için lider düzenleyici ve eş lider yüklenicilerden biri olarak Bank of China'nın görevlendirildiğini hatırlatan Ruojie Li​, "İşlemin 2018 yılı içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar, bankamız ve diğer eş lider yükleniciler tarafından Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı ilişki ve finansal iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine, Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için şubat ayında harekete geçmişti. Bu kapsamda, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, bu tahvil ihracı olanaklarının araştırılması için Bank of China, HSBC ve ICBC yetkilendirilmişti.

ÇİN DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ TAHVİL PAZARI

Yabancı kurumların finansman ihtiyaçlarını gidermek için Çin'de yuan cinsinden ihraç ettikleri varlıklara 'Panda Tahvilleri' adı veriliyor.

Özellikle Çin para birimi yuanın uluslararası piyasada bilinirliliğinin artması ve devlet başkanı Şi Cinping'in 2013 yılında ortaya attığı İpek Yolu projesinden sonra söz konusu tahvillere ilgi artmaya başladı. Panda Tahvillerin büyüklüğü bu yılın mayıs ayı itibarIyle 24 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Çin, dünyanın üçüncü büyük tahvil pazarına sahip ve hızla büyümeye devam ediyor. Pazarın büyüklüğü ise 12 trilyon dolara ulaşmış durumda.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.