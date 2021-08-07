Kaç milyar dolar kayıp?

Pandeminin olumsuz etkisini yaşayan sinema sektörü, 2021'in ikinci yarısından itibaren yaralarını sarmaya çalışıyor.
Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sinema sektörü büyük zarara uğradı.
Avrupa'nın en çok sinemaya gidilen 5 ülkesinde ve Türkiye'de pandemi öncesinde ve sonrasındaki gişe rakamları şöyle;
* 2021'in gişe rakamları ilk 7 aya ait.
* Gişe rakamları dolar üzerindendir.
TÜRKİYE
2019... 164.774.885
2020... 41.058.386
2021... 5.229.651
* Nüfus: 83.614.362
ALMANYA
2019... 939.751.215
2020... 271.670.521
2021... 61.154.777
* Nüfus: 83.190.556
FRANSA
2019... 1.461.680.579
2020... 421.857.997
2021... 196.312.607
* Nüfus: 67.413.000
İTALYA
2019... 624.672.119
2020... 167.836.077
2021... 25.746.641
* Nüfus: 59.257.566
İNGİLTERE
2019... 1.655.861.101
2020... 433.643.737
2021... 184.674.972
* Nüfus: 68.062.452
İSPANYA
2019... 678.544.364
2020... 127.563.714
2021... 62.729.140
* Nüfus: 47.351.567
6 Ülkenin;
2019 Toplam Hasılatı... 5.525.284. 263
2020 Toplam Hasılatı... 1.463.630.432
Fark... 4.061.653.831
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