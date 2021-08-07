Kaç milyar dolar kayıp? 0:00 / 0:00

Pandeminin olumsuz etkisini yaşayan sinema sektörü, 2021'in ikinci yarısından itibaren yaralarını sarmaya çalışıyor.

Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sinema sektörü büyük zarara uğradı.

Avrupa'nın en çok sinemaya gidilen 5 ülkesinde ve Türkiye'de pandemi öncesinde ve sonrasındaki gişe rakamları şöyle;

* 2021'in gişe rakamları ilk 7 aya ait.

* Gişe rakamları dolar üzerindendir.

TÜRKİYE

2019... 164.774.885

2020... 41.058.386

2021... 5.229.651

* Nüfus: 83.614.362

ALMANYA

2019... 939.751.215

2020... 271.670.521

2021... 61.154.777

* Nüfus: 83.190.556

FRANSA

2019... 1.461.680.579

2020... 421.857.997

2021... 196.312.607

* Nüfus: 67.413.000

İTALYA

2019... 624.672.119

2020... 167.836.077

2021... 25.746.641

* Nüfus: 59.257.566

İNGİLTERE

2019... 1.655.861.101

2020... 433.643.737

2021... 184.674.972

* Nüfus: 68.062.452

İSPANYA

2019... 678.544.364

2020... 127.563.714

2021... 62.729.140

* Nüfus: 47.351.567

6 Ülkenin;

2019 Toplam Hasılatı... 5.525.284. 263

2020 Toplam Hasılatı... 1.463.630.432

Fark... 4.061.653.831