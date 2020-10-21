Pandemi Çağrı Merkezi tanıtıldı - ELAZIĞ

AA

Bu iki merkezde 75 personelin çalıştığını ifade eden Polat, şöyle konuştu:"Bunlar 7/24 esasına çalışıyor. Bizim 12 kişilik çağrı karşılayan personelimizin tamamı sağlık personelinden oluşuyor. Kovid-19 olan hastalarımızı arayan çağrı merkezimizde de öğretmenler görev yapıyor. Elazığ Valiliği, 40 öğretmen, 24 memur, 47 araç, 27 şoför görevlendirdi. Bu bizim ekiplerimizi güçlendirdi. Hastalara ulaşmamızı çok rahatlattı. "Kovid-19 olan hastalarımızı 1,3,7 ve 10’uncu günlerinde arandığını işaret eden Polat, şöyle dedi:

"Eğer bunların durumlarında herhangi bir sıkıntı varsa bu ekip içerindeki doktorlarımız hemen evlerine gidiyor. Orada muayenelerini yapıyor. Hastanede tedavisi daha uygun olacaksa hastaneye götürüyoruz. Yine diğer taraftan 12 adet 7/24 çalışan çağrı karşılayıcı dediğimiz çağrı merkezimizde de pozitif olan hastalarımız temaslı hastalarımız ve ya herhangi bir vatandaşımız günün istediği saatte salgın ile ilgili kafasına takılan bilgi almak isteyen herkes arayabilir."

"Bize günlük 500 ile 600 arasında çağrı geliyor. Bizde günde 250 ile 300 hastamızı arıyoruz." diyen Polat, "Kovid-19 ile ilgili vatandaşımızın aklına takılan her ne konu ne olursa olsun 7/24 saat çağrı merkezlerimizi arayarak istedikleri bilgileri istedikleri saatte alabilirler." diye konuştu.