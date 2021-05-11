'17 yıldır böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım'

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, geçtiğimiz Pazar günü Kartal’da ilginç bir olay yaşandı. İstanbul Sancaktepe’de çalışan polis memuru Ç.S yanına iki arkadaşını alarak aracıyla Kartal’a doğru yola çıktı. Çanakkale Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kesişim noktasında polislerin pandemi denetimi uygulamasına takıldı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre Sancaktepe’de görevli polis Ç.S denetim görevini yapan meslektaşlarının 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya teşebbüs etti. Görevli polisler meslektaşı olduğundan habersiz aracı kovaladı ve durdurdu.

CEZA UYGULAMASINDAN KURTULAMADI

Yapılan kimlik tespitinde kaçan kişinin polis olduğu anlaşıldı. Söz konusu polis, kendisine işlem yapmak isteyen meslektaşlarına taşkınlık yapınca ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Görev saati dışında kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle polis ve arkadaşlarına 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.