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Pandemi döneminde 112'ye gelen asılsız çağrılar azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarların azaldığı, gelen çağrılarda ise yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Pandemi döneminde 112'ye gelen asılsız çağrılar azaldı
AA

Kovid-19 ile mücadelenin yanı sıra insanları hayata bağlamak için gece gündüz demeden mesai yapan 112 Acil Servis ekipleri, hayati öneme sahip kalp krizi, trafik kazaları, kavgalar, deprem ve sel gibi afetlerde en önde görev alıyor.

İnsanların hayatını kurtarmak için çağrı merkezine gelen ihbarı değerlendirerek olay mahalline bir an önce ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, zamanla yarışıp karşılaştıkları vakalara ilk müdahaleyi yaparak hayatların kurtarılmasını sağlıyor.

Çağrı merkezlerinde hem sistemi hem de görevlileri meşgul eden asılsız ihbarlar, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde Erzurum'da azaldı.

- Çağrıların büyük çoğunluğu acil vakalar

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminden önce 112 Acil Çağrı Merkezine günlük 3 bin çağrı aldıklarını, salgın dönemiyle çağrıların yoğunlaştığını söyledi.

Salgından önce acil olmayan hastalık ve asılsız ihbarların yoğun olduğunu ifade eden Aygün, "Kovid-19 pandemisi döneminde istatistiklere baktığımızda çağrıların büyük çoğunluğu acil olan vakalar. Bu durumda asılsız çağrıların azaldığını söyleyebiliriz." dedi.

Aygün, vatandaşlara bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da kendilerinden özenli davranmalarını istedi.

Asılsız ihbarların 112'nin makus kaderi olduğunu aktaran Aygün, şöyle konuştu:

"Asılsız ihbarlar bizi fazlaca meşgul etmekte. Asılsız ihbarlar, gerçekten hasta olan ve sağlık durumunda aciliyet gerektiren hastalara ulaşmamıza engel oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımızdan 112 Acil Servis Çağrı Merkezlerini gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Pandemiden önce günlük yaklaşık 3 bin olan çağrı sayımız bugünlerde yaklaşık 7 binlerde. Çağrılarımız çok yoğunlaştı."

- "Asılsız ihbar, gerçek olaylara müdahaleleri geciktiriyor"

Aygün, asılsız ihbarların acil müdahale gerektiren hastaların canıyla oynamak anlamına geldiğini belirterek, yapılan her asılsız ihbarın acil çağrı merkezini arayan hayati tehlikesi bulunan insanların daha fazla hatta beklemesine neden olduğunu dile getirdi.

Erzurum'da 112 Acil Servis ekibinin hem Kovid-19 ile mücadelede hem de acil hastalara müdahalede yoğun çalıştığını vurgulayan Aygün, "Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramalarla meşgul edilmemesini istiyoruz. Asılsız ihbar ve gereksiz aramaların gerçek olaylara müdahaleleri geciktirebiliyor." diye konuştu.

Aygün, duyarlı davranıp hasta taşıyan ambulansa yol veren vatandaşlara da teşekkür etti.

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