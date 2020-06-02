Pandemi günlerinde İstanbul'u sema ile tanıtan klip çekildi

AA

Kovid-19 sürecinde farklı bir etkinliğe imza atan semazen İsmail Ecevit, pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde İstanbul'un simgesel mekanlarında mevlevi kıyafetleriyle güftesi Aziz Mahmud Hüdayi'ye ait olan "Neyleyim Dünyayı Bana Allah'ım Gerek" ilahisi eşliğinde sema gösterisi yaptı.

Fotoğrafçı İlker Cihat Çatak tarafından kayda alınan sema gösterisi, klip haline getirildi.

Klipte, semazen İsmail Ecevit, Üsküdar sahili, Ayasofya, Sultanahmet Camisi gibi yerlerde mevlevi kıyafetleriyle sema gösterisi yapıyor. Klip, fotoğraf kareleri ve videolardan oluşuyor.

Özel bir şirketin İnsan Kaynakları departmanında çalışan Ecevit, sema gösterisine nasıl başladığını Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Semazenliğe küçük yaşlarından itibaren ilgisi olduğunu kaydeden Ecevit, 2008 yılından beri sema gösterisi yaptığını söyledi.

Ecevit, "2006 yılında Fatih'te bir meşk programına gittim ve orada semazenleri izledim. Gönlümden, 'Ben de sema etmeliyim.' diye geçirdim. Böylece 2006 yılında sema dersine başladım. 2 yıl boyunca semazenlik eğitimi aldım. 2008 yılında sikkemi giydim ve sema etmeye başladım." dedi.

Çektikleri video klibin kendisi açısından ilk olduğunu ifade eden Ecevit, projelerinin bitmediğini, ilerleyen günlerde bir klip daha çekeceklerini bildirdi.

Ecevit, "İstanbul'da camiler ve medreseler her yerde. Çamlıca'ya çıkıp baktığınızda her yerde cami görürsünüz. Bizler de bu şekilde düşündük, sema ve İstanbul'u birleştirmeye karar verdik. Müslümanlık önce insanlıktır. Bizler bu anlayış içerisinde yürümeye çalışıyoruz, umarım başarılı olabiliriz." diye konuştu.

- "İstanbul, medeniyetlerin beşiğidir"

Yurt dışı gezilerinde bulunarak seyahat fotoğrafçılığı yapan İlker Cihat Çatak ise bu projenin uzun zamandır aklında olduğunu söyledi.

İstanbul'da bir proje yapmayı düşünürken İsmail Ecevit ile tanıştıklarını anlatan Çatak, şunları kaydetti:

"Aklımda böyle bir şey olduğunu söyledim. Üsküdar, Ayasofya, Sultanahmet, Kandilli, Kuleli gibi yerlerde bir kombinasyon oluşturarak klibi çektik. İstanbul medeniyetlerin beşiğidir. İstanbul, konumu itibarıyla da tüm medeniyetleri bir arada saran, kucaklayan bir yapısı olduğu için birbirimizden uzak kaldığımız bu zamanlarda gönülleri de bir etmesi için böyle bir klip hazırladık."

Avrupa'da birçok ülkeyi şehir şehir gezdiğini, daha sonra İstanbul'a döndüğünü belirten Çatak, "İstanbul'un o ruhani havası herkes tarafından fark ediliyor. Sema ile İstanbul'u güzel karelerle çekip insanlara anlatmak istediğimiz şeyleri daha güzel ulaştırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.