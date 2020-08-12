

"Sanatla tanıştığımdan beri kendimi anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum" diyen sanatçı Jale İris Gökçe, son sergisinde içinde geçmekte olduğumuz pandemiyi masaya yatırıyor.

Gökçe, Pinelo Art Gallery'nin internet sitesinde dijital ortamda sanat severlerle buluşan "Pandemi! Sorun Acaba ‘Self’de mi?” adlı sergisinde "Sorun acaba bizde mi?" diye soruyor. Sergide anlatmak istediğinin, insanlığın parçalanmış boş ve şaşkın kendiliği olduğunu belirten Gökçe şunları söylüyor:

"Ne yazık ki dünyaya karşı insan olarak sorumluluklarımızın farkında değiliz. Doğanın taşıma kapasitesini çoktan aşıp tükettik. Küresel sistem sürdürülebilir olmaktan çıktı. Pandemi bence insanoğlunun suratına atılmış bir tokat!" diyor.