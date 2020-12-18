Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 23 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek 23'üncü Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin ilk günü KOVID - 19 Salgını Sürecinde Film ve Dizi Üretimi paneliyle başladı. Çevrim içi ortamda Türk ve İngiliz sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen panelde, film ve dizi sektörleri ile üretim süreçlerinin COVID-19 ile geçirdiği değişim ve dönüşüm ele alındı.

Festivalde ilk gününde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Televizyon ve Sinema Yapımcıları Derneği Genel Sekreteri Av. Burhan Gün moderatörlüğünde; Corazon Films UK Genel Müdürü, Senarist ve yönetmen Anita Lewton - Moukkes, ZigZag Production CEO'su Danny Fenton ve CJ Entertainment Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan'ın katılımıyla 'KOVID-19 Salgını Sürecinde Film ve Dizi Üretimi' paneli gerçekleştirildi. Bu panel özelinde konuşmacılar, COVID-19 salgınının sinema ve televizyon sektörleri üzerindeki etkisini değerlendirme fırsatı buldular.

Panelde, pandemi öncesindeki üretilen film sayısı ve satılan bilet sayısı arasındaki farkı konuşmakla başlayan katılımcılar, pandemiyle birlikte dramatik bir düşüşün yaşandığını istatistiki verilere örnek göstererek söylediler. Konuşmasında sinema sektörü üzerinden yaşadığı tecrübeleri anlatan Anita Lewton-Moukkes, genel anlamda istatistikler özelinde değerlendirme yapamasa dahi bir film üzerinden pandeminin etkilerinin üretim ve dağıtım anlamında büyük etkilerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Dijitalleşmenin pandemiyle birlikte beklentilerin de üzerinde bir sıçrayış yaşadığına dikkat çeken Moukkes, ilerleyen yıllar için dijitalleşmenin yeni anlayışlar sunacağını söyledi.

Pandemide en çok yükselişin dijital platformalar olduğunun ve bu durumun gerek film gerekse dizi sektöründeki dengeleri de büyük ölçüde değiştirdiğine değinen Danny Fenton, yeni içerik modellerinin de her iki sektörü başkalaştırdığını ifade etti. Temmuz ayına dek üretim açısından oldukça kısır bir dönem geçirdiklerini fakat daha sonrasındaki süreçte film sektöründe ufak da olsa bir hareketliliğinin başladığını söyleyen Fenton, sonuçları tahmin edilemez olan bu sürecin birçok yapım şirketinin de kapılarını bir kez daha açmamak üzere kapanmasına yol açtığını vurguladı.

Pandemi öncesinde film şirketlerinin bir yılda 100'ün üzerinde filmi sinemaya sürdüğünü belirten Ferhat Aslan, 2020 yılı birlikte durumun tamamen tersine döndüğü ve sinemaların da uzun bir süre kapalı kalmasının sektöre ve sektörden kazancını sağlayan birçok kişiye bugün dahi etkileri açıkça görülen kayıplar yaşattığını ifade etti.