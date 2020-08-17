Pandemi sürecinde spor yapmak isteyenlere eskrim önerisi - İZMİR

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Kovid-19 nedeniyle çeşitli kısıtlamaların yaşandığı Türkiye'de bir dönem spor salonlarının kapanması ve tüm müsabakaların iptal edilmesinin ardından yeni normalleşmeyle birlikte spora ilgi de yavaş yavaş artmaya başladı.Lisanslı sporcular salonlarda yeniden tedbirli şekilde çalışmalarını sürdürürken, birçok spor dalında özellikle amatör sporcu sayısında düşüş yaşandı.Herkesin bireysel olarak kendine ait spor aletlerini kullandığı, temasın olmadığı eskrim ise bu süreçte spor yapmak isteyenlere öneriliyor.Pandemi döneminde salonların kapanmasıyla evde kardeşiyle çalışmalarını sürdüren ve 1 Haziran itibarıyla yeniden salonda çalışmaya başlayan 16 yaşındaki milli eskrim sporcuları Damla ve Yağmur kardeşler, özel kıyafeti ve rakiplerin karşılıklı mesafeli durmaları nedeniyle eskrimin pandemi döneminde rahatça yapılabileceğini belirtti.- "Temas gerektiren bir spor değil, herkes rahatlıkla yapabilir"Milli sporcu Yağmur Erdağlı, pandemi döneminde 2-3 ay spordan uzak kaldığını, evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Salonların kapalı olduğu dönemde eskrimi çok özlediğini anlatan Yağmur, "Bu süreç çok zorluydu. Her gün antrenmana gittiğimizden dolayı bu dönemde evde sıkıldık, zorlandık. Başladığı anda hemen antrenmanlara koştuk. Salonda her türlü önlemi alıyoruz. Arkadaşlarımızla uzak duruyoruz. Salona girerken dezenfektan kullanıyoruz. Bu sporu yaparken özellikle pandemi döneminde korkacak bir şey yok. Temas gerektiren bir spor değil. O yüzden herkes rahatlıkla yapabilir." diye konuştu.Milli sporcu Damla Erdağlı da eskrimin pandemi döneminde özellikle sosyal mesafeli bir spor olması nedeniyle tercih edilebileceğini aktardı.Salonda tüm hijyen önlemlerinin alındığını vurgulayan Damla, "Herkesin kendi ekipmanları var. Kişisel temas olan bir spor değil. O yüzden endişem yok. Eskrim güzel ve eğlenceli bir spor. Kafanı rahatlatabileceğin bir spor." dedi.- "Eskrim pandemi döneminde tercih edilebilir"İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Kılıç Antrenörü Hülya Taşer, pandemi döneminde sporcuları 6 metrekareye 1 sporcu olacak şekilde gruplara böldüklerini anlattı.İl müdürlüğü genelinde 50 sporcularının olduğunu aktaran Taşer, sporcuları onar kişilik gruplarla derslere aldıklarını, salonda dezenfektanlar başta olmak üzere tüm hijyen önlemlerini uyguladıklarını bildirdi.Sporcuları salona ateşlerini ölçerek aldıklarını ifade eden Taşer, şunları kaydetti:"Bizim çocuklarımızın kendisine ait kişisel maskeleri, eldivenleri, kıyafetleri var. Diğer toplu spor branşlarına göre tercih edilebilir çünkü biz sadece bir topun peşinde değiliz. Herkes kendi malzemelerini kullanıyor kimse kimsenin malzemesine zaten dokunmuyor. Önceden de dokunulmuyordu bu dönemde zaten hiç dokunmuyorlar. Bence diğer toplu spor branşlarına göre ferdi bir spor olan eskrim pandemi döneminde tercih edilebilir. Çünkü bizim sosyal mesafeye uygun olacak bir mesafemiz var. Atak ve savunma sporu olarak birbirlerine bir mesafe sağlıyor sporcularımız."