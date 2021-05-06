Pandemide anne olmak

Aileleri için zorluklara göğüs geren anneler, pandemide yaşam stresinin ve sorumlulukların da artmasıyla çok yoruldu. Kaygı ve yarattığı umutsuzluk hissi, çalışan ve çalışmayan tüm anneleri olumsuz etkiledi. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu hem çalışan annelere yaşam düzeni ile ilgili kaygılarını azaltacak ve ruh sağlığını iyileştirecek tavsiyeler verdi hem de hediye alacaklara içinde bulunduğumuz şartlara uygun hediye önerilerde bulundu.

Ev işleri, yemek, temizlik, COVID-19 önlemleri derken özellikle bu süreçte annelerin stresine ortak olmalı, onlara yardımcı olmalıyız. Evden çalışan anneler ev ve iş dengesini kurmakta zorlandıklarından çok daha fazla stres yaşıyor. Gelecek kaygısı, COVID-19 endişesi, rutin iş veya evle ilgili sorumluluklar, aile içerisindeki olumsuz iletişim annelerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

Gelin annelerin yükünü hafifletelim. Annenizin duygularını anladığınızı, yorgun olduğunda yardımcı olmak için gönüllü olduğunuzu hissettirmeniz bile onu çok mutlu edecektir. Evdeki günlük ya da haftalık işlerin neler olduğu belirleyebilir, tüm aile üyelerine paylaştırılacak yaş düzeylerine uygun görevlerle de annenize yardımcı olabilirsiniz.

Anneler Günü için hediye önerileri

* Teşekkürü unutmayın. Sizin için fedakarlıklar yapan, yıllardır karşılıksız sevgisiyle sizi besleyen, büyüten annenize içten bir teşekkür edin.

* Zamanın nasıl geçtiğini unutturacak hobi malzemeleri anneniz için harika bir doğum günü hediyesi olacaktır. İlgi duyduğu hobilerle ilgili malzemeler hediye edebilir, keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

* Evlerde olduğumuz bugünlerde sıkılmaması ve güzel vakit geçirmesi için ona puzzle (yapboz) hediye edebilirsiniz. Böylece hem vaktini güzel geçirecek hem de sonucunda harika bir tabloya sahip olacak.

* Sosyal izolasyon döneminde müzik eşliğinde boyama, mandala gibi etkinlikler stres azaltmada yardımcıdır. Annenize boyama ve mandala setleri hediye edebilirsiniz.

* Kitap okumak evde keyifli vakit geçirmenin en güzel yollarından biridir. Annenize sevebileceği türde kitaplar hediye edebilirsiniz. Uzun zamandır okumak istediği ancak bulamadığı kitapları hediye etmeniz veya yıllar önce okuduğu tekrar okumak isteyeceği kitaplar onu çok mutlu edecektir.

* Günün yorgunluğunu atmaları için annenize masaj aleti, sevebileceği kokular hediye edebilirsiniz.

* Telefonunuzdaki fotoğrafları sürekli annenizin gözünün önünde olacak ve ona olan sevginizi hatırlatacak hediyelere dönüştürebilirsiniz. Annenizle bir fotoğrafınızı çerçeveletebilir, bir kupanın veya yastığın üzerine bastırabilirsiniz.

* Bitki yetiştirmek ruh sağlığı için oldukça faydalıdır. Annenize evini renklendirecek bitkiler hediye etmek onu çok mutlu edecek.

* Evlerde olduğumuz bugünlerde evcil hayvanlar birçok insana arkadaş oldu ve en az bir evcil hayvanla birlikte yaşamanın sağlığa olumlu etkileri biliniyor. Annenize arkadaş olabilecek bir evcil hayvan sahiplenmeniz, evde kendini yalnız hissetmemesini sağlayacaktır.

* Özellikle sevdiklerimize daha çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde annenize vereceğiniz en güzel hediye saf sevgidir. Tüm aile üyelerinizle, sevdiklerinizle birlikte annenizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatan kısa videolar hazırlayabilir daha sonra bu videoları birleştirerek annenize unutamayacağı ve izledikçe mutlu olacağı bir hediye verebilirsiniz.

* Annenize özel hediyeler almaya özen gösterin. Ütü, tencere, tava, süpürge gibi zaten yapmaktan bunaldığı ev işlerini hatırlatan ve herkesin ortak kullanacağı hediyelere pek çok anne sevinmeyebilir, kendini “özel” hissetmeyebilir. Ancak annenizin bu tür ev aletlerine ihtiyacı varsa böyle bir hediye düşünebilirsiniz elbette.

Annelere iyi gelecek tavsiyeler

* Ruh sağlığınız için kendinize her gün 15-20 dakika ayırın

Yoğun bir günün ardından eve geldiğinizde yemek, düzen gibi sorumlulukların arasına serpiştireceğiniz ufak molalar sizi oldukça rahatlatacak. Evin ihtiyaçları tabii ki önemli ancak ruh ve beden sağlığınız için kendinize her gün 15-20 dakika da olsa özel zaman yaratmalısınız.

* Çocuklarla geçirilen zamanı keyifli hale getirin

İşten eve geldiğinizde birlikte olmadığınız zamanı telafi etmek için de çocuklarla daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu durum zorunluluk olduğunda ne yazık ki sürekliliği olmaz ve çocuklar anne-babalarının onlarla istemeyerek oyun oynadığını rahatlıkla anlar. Çocuklarınızla geçirilen zamanı kendiniz için de keyifli hale getirmelisiniz. Keyif alacağınız, günün yorgunluğunu atabileceğiniz basit, çok kısa ve keyifli etkinlikler ve oyunlarla hem aile bağlarınızı güçlendirebilir hem de günün stresini atabilirsiniz.

* Çocuğa iş saatleri içerisinde her istediğinde onunla oynanamayacağı açıklanmalı

Evden çalışan annelerin bir yandan çalışırken, bir yandan da ev düzeni ve çocukların düzenini sürdürmeleri oldukça zor. Çocuklar annelerini evde gördüklerinde onlarla her ihtiyaçları olduğunda iletişim kurmak isterler. Evden çalışan anneler çocuklarına çalışma saatlerini, çalışırken rahatsız edilmek istemediklerini açıklamalılar. Annenin çalışma saatleri içerisinde de çocuğa yaşına uygun olacak şekilde içinde çeşitli etkinliklerin bulunduğu küçük bir günlük plan hazırlanabilir. Çocuğunuzun ve sizin mola saatleriniz, dinlenme saatleriniz ortak olabilir. Çocuğunuza iş saatleriniz içerisinde her istediğinde onunla oynayamayacağınızı, yanına gidemeyebileceğinizi hatta size seslenirken ona cevap bile veremeyebileceğinizi ve sebebini net bir şekilde açıklamanız çok önemli.

* Çocuklara zorlayıcı olmayan görevler verin

Hayatınızı kolaylaştırmak için çocuklara görevler verebilirsiniz. Çocuklar görevleri, başardıklarında o gururu severler. Çocuğunuza oyuncaklarını toplama, odasını temizleme, eşyalarını düzenleme yerleştirme gibi zorlayıcı olmayan görevler vererek hem eğlenmesini sağlayabilir hem de üzerinizdeki yükü hafifletebilirsiniz.

* Ruh sağlığı için iş ve özel yaşantı arasındaki sınırları koruyun

Ruh sağlığı için iş ve özel yaşantı arasındaki sınırları korumaya ve doğru zamanda doğru şeye odaklanmaya özen göstermelisiniz. Yarım kalmış işlerinizi, problemlerinizi, masanızda sizi bekleyen dosyaları evin dışında, kapının ardında bıraktığınızdan emin olun. Aynı şekilde iş yerinde de evdeki sorumluluklarınıza odaklanmak yerine iş saatinde işinize odaklanmaya gayret gösterin.