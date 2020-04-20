DHA

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen küresel ticaretin üç yıldan önce eski günlerine dönemeyeceğine dikkat çekti ve "yaşanmakta olan ekonomik pandemi"ye karşı "etkin çözüm"ün, "e-ihracat platformunun kurulması ve sanal fuar sistemi"nden geçtiğini vurguladı.

Pandeminin iki farklı konu başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tecdelioğlu, "Sağlık ve ekonomik anlamda ifade etmemiz mümkün. Önce sağlık tarafını halletmemiz gerekiyor" dedi.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Tecdelioğlu, ekonomik tedbirlerin de yürürlüğe alındığını ancak küresel ticaret, ihracat ve fuarların ortalama 3 yıl eskisi gibi olmayacağına vurgu yaptı.

"Ticaret Bakanlığımızın ve ihracatçı birliklerimizin öncülüğünde alt yapısı güçlü ve sürdürülebilir bir e-ihracat platformu kurulmalı. Bu platformun altında e-mağaza, sanal fuar ve dijital pazarlama kolları yer almalı." diyen Tecdelioğlu "Pandeminin etkileri tamamen kaybolana kadar fuarlar dijital ortamda yapılmalı. Dernek olarak böyle bir platformun kurulmasına destek olmaya hazırız. "Ticaretimizi ancak teknolojiyi odak noktasına alarak bu tip projelerle sürdürebiliriz. Aksi takdirde ekonomik pandemiye yakalanmamız kaçınılmaz. Rakamlar da bunu açıkça gösteriyor. 2019´u dış ticaret fazlası vererek kapatan hırdavat sektörünün sadece 1-15 Nisan aralığındaki ihracatı yaklaşık yüzde 31 oranında düşmüş durumda. Bu düşüş hemen her sektörde doğal olarak devam edecek ancak bunun önüne geçebilmemiz mümkün. Tüm paydaşlarımızda hızlıca aksiyon almamız gerekiyor." şeklinde konuştu

E-ihracat platformunda lojistiğin önemine dikkati çeken Tecdelioğlu, Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde Türk Hava Yolları'nın kargo taşımacılığı anlamında üreticilere ve ihracatçılara destek verebileceğini ve bu desteğin Türk ekonomisine büyük bir katma değer yaratacağını sözlerine ekledi.