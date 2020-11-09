Paniğe neden sesin sırrı çözüldü

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Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, saat 23:41 sıralarında çalan ve 2 dakikayı aşkın süren siren sesi paniğe neden oldu. Vatandaşlar kaynağı belli olmayan siren sesi nedeniyle tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Kadıköy ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri gelen tepkiler üzerine siren sesisinin izini sürdü. Polis paniğe neden olan siren sesinin Koşuyolu caddesi üzerinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına ait (TÜSEB) binadan geldiğini belirledi.

Olay yerine giden polis ekipleri müdahale ederek siren sesini kesti.

10 kasım törenleri için kurulduğu öğrenilen siren tertibatının sistemsel hata sonucu yanlışlıkla çaldığı öğrenildi.