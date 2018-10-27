Panionios - Atromitos düellosu

Panionios ve Atromitos, 28 Ekim 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:15. Panionios 7 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Atromitos 19 puanda ve 2. sırada. Panionios, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atromitos son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Panionios kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Atromitos kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Panionios son haftadaki Atromitos müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Atromitos, Panionios karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Panionios, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Panionios, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Atromitos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, elde etti. Atromitos, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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