Panionios - Panaitolikos karşılaşma önü

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Panionios, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Panaitolikos takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:15. Maç öncesi Panionios 8 puanla 10. sırada, Panaitolikos 12 puanla 7. sırada bulunuyor. Panionios son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Panaitolikos son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 353 kodlu maçı oynayanlar; Panionios galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Panaitolikos galibiyet oranı 4.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Panionios son hafta oynanan Panaitolikos maçında 1-0 kazandı.

Panaitolikos, Panachaiki karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Panionios, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Panionios, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Panaitolikos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Panaitolikos, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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