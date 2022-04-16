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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

ABD’nin New York kentinde yaşayan Seth isimli adam, herkesin içinden geçen fakat pek de dillendirilmeyen sözleri ve davranışları pankartla protesto ediyor. İşte Sosyal medyada 8 milyon takipçiye ulaşan Seth'ten eğlenceli paylaşımlar

HABERTURK.COM
  • 01
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    ABD'nin New York kentinde yaşayan ve kendisine 'Dude With Sign' (Pankart Taşıyan Adam) diyen Seth, herkesin içinden geçen fakat pek de dillendirilmeyen sözleri, davranışları ve soruları protesto ediyor. İşte takipçi sayısı 8 milyona ulaşan İşte Seth'in protestolarından bazıları…
  • 02
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Herkese söylemeden kripto para satın alabilirsiniz. 

     
  • 03
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Kırmızı soğanın rengi açıkça mordur.

     
  • 04
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Arkadaşlarınızın iyi gözüktüğü bir fotoğraf paylaşın.

     
  • 05
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Hf1w-K3gF-j2Me'yi şifre olarak nasıl hatırlayacağım?

     
  • 06
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Cuma ve pazartesi arasında daha fazla zamana ihtiyacımız var.

     
  • 07
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Bir günde 5 sezon dizi izlemek normal sayılmalı. 
  • 08
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    En iyi arkadaşım değilsen FaceTime ile beni arama. 

     
  • 09
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Spam (İstenmeyen) aramalar hayatımı mahvediyor. 

     
  • 10
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Uzun lafın kısası sözü uzun bir hikayeden sonra gelmemeli. 
  • 11
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Anladık, iyi bir müzik zevkin var.
  • 12
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Kesinlikle sebepsiz yere el yazısını öğrendim.
  • 13
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Çorap hediye değildir.
  • 14
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Zoom'u bir daha asla kullanmamak için sabırsızlanıyorum.
  • 15
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Fragmanda tüm filmi göstermeyi bırakın.
  • 16
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Yeşil ışık yanar yanmaz kornaya basmayı bırakın.

     
  • 17
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Ücretsiz denemeler için kredi kart bilgilerimi istemeyin.
  • 18
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Maskeniz burnunuzun üzerini de kapamalı.

     
  • 19
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Telefonla yapılan her görüşmenin videolu olması gerekmiyor.
  • 20
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Eski tatil fotoğrafları paylaşmayı bırakın.

     
  • 21
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Ücret kesmeden önce ücretsiz deneme hakkının sona erdiğini hatırlatın.
  • 22
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

     Zoom'dan aldığınız ekran görüntülerini paylaşmayın.

     
  • 23
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Güzel hava Covid'in bittiği anlamına gelmiyor.

     
  • 24
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    'Başlık yok' sözü de bir başlıktır. (Sosyal medyada 'No caption' sözüyle paylaşılan fotoğraflara atıfta bulunuyor.

     
  • 25
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Telefonunuzu da temizleyin.

     
  • 26
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Evden spor paylaşımları yapmayı bırakın. 

     
  • 27
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Yüzünüze dokunmayın.
  • 28
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Yemeğinizin fotoğrafını çekmenize gerek yok.
  • 29
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Görüşme e-mail üzerinden yapılabilirdi.
  • 30
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Ellerinizi yıkayın.
  • 31
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Konuştuğum şeylerin hemen ardından reklamını bana göstermeyin. 
  • 32
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Her şey o kadar komik değil Jimmy (Fallon).
  • 33
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Hızlı ve Öfkeli filmlerini yapmayı bırakın. 
  • 34
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Justin Bieber, bıyıklarını kes...
    Justin Bieber: Hayır. 
  • 35
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Abonelik iptal ettiğimde onay e-postası göndermeyi bırakın.
  • 36
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Dinlemediğiniz müzik gruplarının tişörtlerini giymeyi bırakın.
  • 37
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Yalnızlar için özel gün yapın.
  • 38
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Hangi Disney karakteri olduğunu kimse takmıyor. (Instagram hikayelerindeki filtrelerden bahsediyor)
  • 39
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Köpeğinizin sosyal medya hesabının olmasına gerek yok. 
  • 40
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Futbol maçlarını reklam ile bölmeyin.
  • 41
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    TikTok'ta olan TikTok'ta kalsın. 
  • 42
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Mesajı beğenmeniz, mesaja cevap sayılmaz. 
  • 43
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    "Seneye görüşürüz" lafı komik değil.
  • 44
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Instagram hikayesi paylaşmayı bırakın. 
  • 45
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    "Doğum günün kutlu olsun" demek için Instagram'dan 12 story paylaşmanıza gerek yok.
  • 46
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Uçak iner inmez ayağa kalkmayı bırakın.
  • 47
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Hikayenizde konserin tamamını paylaşmaktan vazgeçin.
  • 48
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Spotify'da ne dinlediğiniz kimsenin umurunda değil.
  • 49
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Paketlere daha fazla cips koyun.
  • 50
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Evet büyükanne, hala bekarım.
  • 51
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    İş yerlerinde de kar tatili olmalı.
  • 52
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Bana, özel hesaplardan caps, komik resim yollamayı bırakın.
  • 53
    Son dakika: 'Pankart Taşıyan Adam' eğlendirmeye devam ediyor

    Şirket e-postalarında sadece ilgili kişiye cevap yazın, 'tümüne yanıtla' yapmayın.

     

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