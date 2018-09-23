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Pankreas kanserini yenen Atilla Ceylan: Bisiklet bana hayat verdi

Atilla Ceylan'a 2011 yılında pankreas kanseri teşhisi konuldu. 7 yıllık tedavi döneminin ardından hastalığı yenen Ceylan, oğlunun önerisiyle başladığı bisiklet sporuyla iyileşme sürecine destek sağladı

23.09.2018 - 09:27 | Güncelleme: AA

İzmir'de 7 yıl devam eden tedavinin ardından kanseri yenmeyi başaran 47 yaşındaki Atilla Ceylan, hastalığının başında yaşadığı duygusal çöküntüyü de oğlunun önerisiyle başladığı bisiklet sporuyla atlattı.

AA'nın haberien göre; astsubay olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2011'de pankreas kanseri teşhisi konulunca emekli olan iki çocuk babası Ceylan, ameliyatın ardından bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü.

Yaklaşık 7 yıl devam eden tedavi sürecinde zor günler geçiren, dönem dönem duygusal çöküntü içerisine giren ve zamanının büyük bölümünü de odasında geçiren Ceylan, 23 yaşındaki oğlu Ömer Ceylan'ın bisiklete binme önerisine ilk zamanlar sıcak bakmasa da doktorunun da onayıyla bu spora başlamaya karar verdi.

Sporun vücuduna iyi geldiğini ve sosyalleştiğini fark eden Ceylan, iki sene önce iki oğluyla Bike İzmir Bisiklet Topluluğuna üye oldu.

Bisiklete binmesiyle hayatı değişmeye başlayan ve yeni arkadaş çevresi edinen Ceylan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği Bölümünü bu yıl bitirdi.

Yaklaşık 7 yıllık süreçte amansız hastalığı yenen Ceylan, sağlığına kavuşmanı mutluluğunu yaşarken oğullarıyla da haftanın 3 günü bisiklet sürüyor.

"YENİ ARKADAŞLARLA TANIŞTIM, DOĞAYLA BULUŞTUM"

Atilla Ceylan, oğlunun önerisiyle bisiklete bindiği ilk günü hala unutamadığını söyledi.

Pankreas kanseri ameliyatı geçirenlerin yemek sorunu yaşadığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu: "Bisiklete bindikçe yavaş yavaş kilo aldım. Spor yaptıkça eski halimi aldım. Bisiklet bana hayat verdi. Baktım çok keyifli sağlığıma pozitif katkıları var sürüş mesafeleri arttırdım. Katıldığım toplu sürüşler sayesinde yeni arkadaşlarla tanıştım, doğayla buluştum. Bu durum hastalığın tedavi sürecinde bana pozitif etki yaptı. Kanserle mücadele ederken hayata küsmeyip bir sporla uğraşmanın önemini yaşayarak gördüm."

Ceylan, rutin kontrollerinin devam ettiğini ancak vücudunda kansere ilişkin hiçbir ibareye rastlanmadığını vurguladı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu ise kanser hastalarının tedavisi sonrası rehabilitasyonun en az kanser tedavisi kadar önemli olduğuna işaret etti.

Yaşam kalitesi ve huzur düzeyindeki yükselişin hastalığın seyrine olumlu yansıdığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Atilla Bey'in bisiklet kullanıp egzersiz yapması ve sosyal bir gruba katılması kendisine olumlu bir süreç sağladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdi. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın tamamen kanser hastalığının etkilerinden kurtulduğunu söyleyebilirim" dedi.

Ömer Ceylan da babasının bisiklet kullanmaya başlamasıyla hastalık psikolojisini geri de bıraktığını, hayata dört elle sarıldığını söyledi.

Metehan Ceylan ise babasının desteğiyle 5 yaşında amatör olarak bisiklete bindiğini, iki yıl önce ise bisiklet kulübünde sürüşlere katıldığını anlattı.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kara ise Ceylan'ın, kanser tedavisinin ardından bisiklete binme kararı almasının kendisini çok heyecanlandırdığını, onun yaşam hikayesini duyan birçok hastanın sürüşlere katılmaya başladığını sözlerine ekledi.

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