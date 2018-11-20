Pano Fotoğraf Yarışması'nda en iyi panoramik fotoğraflar seçildi

Bu yıl 9'uncusu gerçekleşen EPSON Pano Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. 74 ülkeden yaklaşık 5 bin fotoğrafın ve 1251 fotoğrafçının katıldığı yarışmada toplam 50 bin dolardan fazla ödül dağıtıldı. Dereceye giren fotoğraflardan bazılarını sizler için bir araya getirdik