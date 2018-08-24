Paok - Asteras Tripolis rakamlar

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Paok, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Asteras Tripolis takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Ev sahibi Paok, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Asteras Tripolis, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 398 kodlu maçı oynayanlar; Paok galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.00, Asteras Tripolis galibiyet oranı 11.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.35.

Paok önceki hafta Atromitos mücadelesinde 2-1 kazandı.

Asteras Tripolis, Platanias karşılaşmaında 0-3 kazandı.

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