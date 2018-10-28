Paok - Panathinaikos düellosu

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Paok, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Panathinaikos takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. 19 puanlı Paok 1. sırada bulunuyor, Panathinaikos 13 puana sahip ve 4. sırada. Paok, son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Panathinaikos son 4 mücadelede 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 612 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paok kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Panathinaikos sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Paok son haftadaki Levadiakos müsabasında 5-0 kazandı.

Panathinaikos ise Xanthi maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, alan Paok, 5 gol attı ve 0 gol yedi.

Panathinaikos, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda Panathinaikos 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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