Papa'dan depremlerde hayatını kaybedenler için mesaj

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AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Ufuk Ulutaş, dün Papalık Sarayı'nda Papa'ya güven mektubunu sunması dolayısıyla yaptığı görüşmeyi AA muhabirine değerlendirdi.

Büyükelçi Ulutaş, Papa Franciscus ile görüşmelerinde, Türkiye'de 38 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremler, Ukrayna'daki savaş, Türkiye-Vatikan ilişkileri başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Ulutaş, "Maalesef acı bir olayın akabinde yapılmış bir mektup tevdi idi. Yaşadığımız asrın felaketinin acılarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde, bu mektubu tevdi etme fırsatı buldum. Tabii ki görüşmemizin önemli bir kısmı, Papa'nın hem Türkiye'ye, hem de başta Sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, Türk milletine verdiği taziye mesajıyla geçti. Bu konuda, Vatikan'ın dünya geneline yayılmış organizasyonlarıyla birlikte Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu fikrini dile getirdi" diye konuştu.

"DUALARIM ASİL TÜRK HALKIYLA BİRLİKTEDİR"

Papa’nın bu konuda ilgili kurumların harekete geçmesi talimatını verdiğini söylediğini de aktaran Ulutaş, güven mektubunu sunmasının akabinde ivedilikle yardım konularından sorumlu bir kardinalin kendisiyle temasa geçerek destek sağlayabilecekleri alanları sorduğunu anlattı.

Büyükelçi Ulutaş, güven mektubunu sunduğu törende Papa'nın büyükelçilik olarak açtıkları taziye defterini de imzaladığını belirterek, "Güzel, sıcak, kısa bir mesaj paylaştı. 'Düşüncelerim ve dualarım bu acı dolu anda asil Türk halkıyla birliktedir. Sevgili kardeşlerim, size yakınım ve dua ediyorum. Kardeşçe duygularla sizleri selamlıyorum. Franciscus.' dedi" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.