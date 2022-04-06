Papa'dan tarihi destek: Ukrayna bayrağını öptü

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Çarşamba günü haftalık konuşmasında yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki savaşta son gelen haberler rahatlama ve umut yerine vahşet getirdi. Buça'da yaşananlar katliamdır" dedi.

Papa Francis "Sivillere, savunmasız kadınlara ve çocuklara karşı bile daha korkunç hale gelen bir vahşet. Onlar masum kanları akan ve cennete giden ve 'Bu savaşı durdurun! Silahlar sussun! Ölüm ve yıkım ekmeyi bırakın' diye yalvaran kurbanlardır" dedi.

Papa konuşmasının devamında "Dün, tam da Buça'dan bana bu bayrağı getirdiler. Savaştan, tam olarak şehit şehir Buça'dan geliyor" dedi ve savaştan kaçan bir grup çocuğu yanına çağırdı.

Papa çocuklara çikolatalı Paskalya yumurtası hediye etmeden önce "Bu çocuklar güvenli bir ülkeye varmak için kaçmak zorunda kaldılar. Bu savaşın meyvesi. Onları ve Ukrayna halkını unutmayalım" dedi ve kendisine getirilen Ukrayna bayrağını öptü. Papa'nın bayrağı öpmesi ile salonda bulunan binlerce kişi ruhani lideri alkışladı.

UKRAYNA'YI ZİYARET EDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Malta adasına iki günlük ziyareti sonrası gazetecilerin Ukrayna kriziyle ilgili sorularını yanıtlayan Papa, muhtemel ziyareti hakkında da konuşmuştu.

Papa Francis, gazetecilerin "Kiev'i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet, bu konu masada" yanıtı vermiş ancak bir tarih belirtmekten kaçınmıştı.