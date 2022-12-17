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Papa Francesco: Bu görevin en zor yanı sokaklarda dolaşamamak

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, bu göreve gelmesinden bu yana en çok özlediği şeyin sokaklarda dolaşmak olduğunu söyledi. Papa bu yıl Noel için Ukrayna, Suriye, Yemen, Myanmar gibi birçok yerde süren savaşların son bulmasını dilediğini açıkladı.

Papa Francesco: Bu görevin en zor yanı sokaklarda dolaşamamak
BBC TÜRKÇE

Övgü Pınar / Roma

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, bu göreve gelmesinden bu yana en çok özlediği şeyin sokaklarda dolaşmak olduğunu söyledi. Papa bu yıl Noel için Ukrayna, Suriye, Yemen, Myanmar gibi birçok yerde süren savaşların son bulmasını dilediğini açıkladı.

Bugün 86. doğum gününü kutlayan Papa Francesco, İspanyol ABC gazetesine verdiği söyleşide bu görevin zorluklarından yaşlanmaya, memleketi Arjantin’den insanlarla ilişkilerine kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Tamamı yarın yayımlanacak olan söyleşide, ‘’Papa olmanın en zor yanı nedir?’’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

‘’Sokaklarda dolaşamamak, dışarı çıkamamak. Buenos Aires’teyken özgürdüm. Toplu taşıma kullanırdım. İnsanların nasıl hareket ettiğini görmeyi severdim.’’

İnsanlarla temas kurmanın kendisine enerji verdiğini söyleyen Papa, bu göreve gelmesinden sonra görüştüğü insanların ise zaman zaman ‘’kendisini kullandığından’’ şikayet etti. Memleketi Arjantin’den bir siyasetçinin 6-7 yıl önce kendisiyle fotoğraf çektirip bunu seçim kampanyasında kullandığından yakınan Papa ‘’Evet bazen beni kullanıyorlar. Ama biz Tanrı’yı çok daha fazla kullanıyoruz, o yüzden susup yola devam etmek lazım’’ dedi.

Son aylarda dizinden rahatsız olan ve sıklıkla tekerlekli sandalye kullanan Papa Francesco, sağlık durumuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de ‘’Yürümeye başladım bile, ameliyat olmama kararım doğru çıktı’’ diye konuştu. Hareket etmekte sıkıntı yaşamasına rağmen programını hafifletmemesinin nedeni sorulunca da ‘’Yönetim kafayla yapılır, dizle değil’’ diye yanıt verdi.

Papa, Noel hediyesi olarak da ‘’biraz barış’’ istediğini söyledi, ‘’Dünyada ne kadar çok savaş var! Ukrayna’daki bize en yakından dokunanı ama Myanmar, Yemen, Suriye’yi de düşünelim’’ dedi.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre Papa Francesco doğum gününde, Suriye de dahil birçok yerde yoksullara destek için çalışan bir grupla bir araya geldi.

papaGetty Images

Atletico Madrid’in doktorundan destek

Papa’nın yaklaşık bir yıldır yaşadığı diz sorunu için ameliyat olmayı reddederek İspanyol futbol takımı Atletico Madrid’in doktorundan da tedavisi için destek istemişti.

Atletico Madrid’in sağlık ekibinin lideri olan Dr. José María Villalón, geçen ay yaptığı açıklamada Papa için ‘’çok sempatik ama çok da inatçı bir hasta’’ demişti. İspanyol Cope radyosuna konuşan doktor, Papa’nın cerrahi müdahale önerilerini reddettiğini açıklamıştı.

Papa Francesco’nun Temmuz 2021’de geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası anestezinin yan etkilerinden muzdarip olduğu için bir daha cerrahi operasyona yanaşmadığı belirtiliyor.

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