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Papa Francesco: Din adamlarının rahibeleri tacizi 'seks köleliğine' varabiliyor

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Katolik din adamlarının rahibelere cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez kamu önünde kabul etti. Papa Francesco bunun gerçek bir sorun olduğunu söyledi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Giriş: 07.02.2019 - 11:01 | Güncelleme:  
- Getty Images
Papa Francesco bazı rahibelerin seks kölesi yapıldığını söyledi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Katolik din adamlarının rahibelere cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez kamu önünde kabul etti. Papa Francesco bunun gerçek bir sorun olduğunu söyledi.

3-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Papa, bu ziyaretin ardından dün Roma'ya dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Katolik din adamlarının rahibelere cinsel tacizde bulunduğu yönündeki haberlerle ilgili bir soru sorması üzerine Papa, "Doğru, bu bir sorun" dedi.

Papa Francesco, önceki Papa 16. Benedetto'nun bu konuda attığı bir adımı örnek göstererek "Papa Benedetto bir rahibe cemaatini lağvetme cesaretini göstermişti, çünkü din adamları ya da kurucusu tarafından uygulanan bir tür kölelik, hatta cinsel kölelik sistemi vardı. Bazen kurucular rahibelerin özgürlüğünü kısıtlıyor ve iş buraya kadar varabiliyor" dedi.

Kadınlara yönelik kötü muamelenin kültürel bir sorun olduğunu söyleyen Papa, "İnsanlığın bu konuda hala olgunlaşmadığını söylemek zorundayım: kadın hala ikinci sınıf olarak görülüyor. Her şey buradan başlıyor, bu bir kültürel sorun. Kadın cinayetlerine kadar varıyor" diye konuştu.

Katolik Kilisesi içinde de bu sorunun mevcut olduğunu kabul eden Papa, şöyle devam etti:

"Bunu yapan rahipler, hatta piskoposlar bile oldu. Ve bu hala devam ediyor. Uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bazı din adamlarını görevden uzaklaştırdık, bir yozlaşma türü olan bu fenomenin görüldüğü bazı cemaatleri lağvettik. Daha fazlasını yapmak gerekir mi? Evet. Bunu istiyor muyuz? Evet."

Bu konuda çalışmayı sürdürdüklerini belirten Papa, "Ben bu konuda ileriye gitmek istiyorum" dedi.

Geçen yıl Kasım ayında, dünya genelinde 500 binden fazla Katolik rahibeyi temsil eden bir dernek, bu konudaki "sessizlik ve gizlilik kültürünü" kınayarak rahibelere taciz vakalarını ihbar etmeleri çağrısı yapmıştı.

Kürtaja zorlanan rahibeler

Son olarak bu ay başında, Vatikan'ın resmi yayın organı Osservatore Romano'nun ilavesi, "Kadın, Kilise, Dünya", bu konuda bir makale yayımlayarak rahibelerin yıllardır karşı saldırıya maruz kalacakları korkusuyla işlenen suçları ihbar etmediklerini yazmıştı.

Makalede, bazı rahibelerin hamile kaldığı, bazen kürtaja zorlandıkları, bazense rahiplerin çocuklarını kabul etmeyi reddettikleri belirtiliyordu.

"Kadın, Kilise, Dünya" Yayın Yönetmeni Lucetta Scaraffia imzalı yazıda, Katolik Kilisesi'ne bu skandala gözlerini kapamama çağrısı yapılıyordu.

Geçen yıl Hindistan'da bir Katolik rahibe, bir piskoposu kendisine tecavüz etmekle suçlamış, Katolik Kilisesi'nin de defalarca yardım istemesine rağmen hiçbir adım atmadığını belirtmişti.

Şili'de de bir grup rahibenin din adamlarına yönelik cinsel taciz suçlamaları üzerine geçen Aralık ayında Vatikan bir soruşturma başlatmıştı.

Katolik rahibelerin bu iddiaları kamusal alanda dile getirebilmesinde #MeToo hareketinin etkili olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

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