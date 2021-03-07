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Papa Francesco, Irak'ta Şii lider Ayetullah El Sistani ile görüştü

Irak'ı ziyaret eden Papa Francesco bugün Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü.

Papa Francesco, Irak'ta Şii lider Ayetullah El Sistani ile görüştü
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Irak'ı ziyaret eden Papa Francesco bugün Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü. Papa Francesco, bu sabah Necef kentine giderek El Sistani'yi evinde ziyaret etti. 84 yaşındaki Papa Francesco ile 90 yaşındaki Ayetullah El Sistani'nin görüşmesi 45 dakika kadar sürdü.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre tarihi görüşmede, Irak'taki farklı dini gruplar arasındaki diyalog çalışmaları da ele alındı. Papa, "Irak'ın, bölgenin ve tüm dünyanın iyiliği için farklı dinler arasında karşılıklı saygı ve diyaloğun beslenmesinin önemini" vurguladı.

Papa ayrıca El Sistani'ye, son yıllarda yaşanan şiddet olayları ve güçlükler sırasında "en zayıf durumdakileri, zulme uğrayanları savunduğu" teşekkür etti.

Ayetullah El Sistani ile görüşme, Papa'nın 5-8 Mart tarihli Irak ziyaretinin en önemli anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Papa'nın Irak ziyareti, dinler arası kardeşlik mesajının yanı sıra bu ülkede sayıları hızla azalan Hristiyan cemaatine destek amacı da taşıyor.

Kesin sayılar bilinmese de Vatikan verilerine göre Irak'taki Hristiyan nüfusun 2003'ten bu yana 1-1,4 milyondan 300-400 bine indiği hesaplanıyor.

2003'teki Irak Savaşı'nın ardından IŞİD işgalleri nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Hristiyanların, son dönemlerde de bazı Şii militan grupların da etkisiyle evlerine geri dönmekte güçlük yaşadığı belirtiliyor.

Birçok ilkin yaşandığı ziyaret

Irak ziyareti, bir Papa'nın bu ülkeye yaptığı ilk, Papa Francesco'nunsa koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ise 15 aydır yaptığı ilk yurt dışı gezisi.

Uzun zamandır planlanan gezi, pandemi ve güvenlik endişeleri nedeniyle tartışma yaratsa da Papa, "Irak halkını ikinci kez hayal kırıklığına uğratmamak" için geziyi ertelememeye karar vermişti. Papa bu "ikinci kez" ifadesini, 1999'da dönemin papasının gezisinin Saddam Hüseyin yönetimiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmesine atıfla kullandı.

Irak ziyareti, hem Papa Francesco'nun 2013'te bu göreve gelmesinden bu yana özel önem verdiği dinler arası ilişkileri güçlendirme çalışmalarının devamı hem de Irak'taki Hristiyanların durumuna dikkat çekme çabası olarak görünüyor.

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