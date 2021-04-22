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Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Papa Francis Vatikan’da bir araya geldi. Lübnan televizyonunda canlı yayında Hariri, ‘‘Papa Francis’e Beyrut’un yaşadığı sorunları anlattım ve Lübnan’a yardım etmesini istedim’’ ifadelerine yer verdi.

Eski Başbakan Hariri, Papa Francis'in krizden etkilenen Beyrut'u ziyaret şartının yeni bir hükümet üzerine mutabakata varılmasıyla gerçekleşeceğini dile getirdi. Francis koşullar uygun olduğu takdirde Beyrut'u ziyaret edeceğini vurguladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Lübnan'ın uluslararası toplumun yardımıyla çeşitliği içinde barındıran uzlaşılmış bir toplumda birleşmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Lübnan'ın Beyrut kentine 10 kilometre uzaklıktaki bir alanda, 2020 yılında patlama meydana gelmiş patlamada 200 kişiden fazla insan hayatını kaybetmiş ve patlamada yüzlerce kişi yaralanmıştı. Siyasi istikrarsızlığın uzun yıllardır sürdüğü bölgede patlama sonrası ülkedeki kriz daha da derinleşti.

Görsel:Reuters