Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası'na çağrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası’na: Fakir ülkelerin borçlarını silin

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünya finans yöneticilerine yaptığı çağrıda, koronavirüs pandemisinden etkilenen fakir ülkelerin borç yüklerinin azaltılması ve bu ülkelere küresel karar alma organlarında daha fazla söz hakkı verilmesi talebinde bulundu.

Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası’na: Fakir ülkelerin borçlarını silin
Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası'na çağrı
0:00 / 0:00
AA

Papa Francis, IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı katılımcılarına yazdığı bir mektupta, Kovid-19 salgınının dünyayı sosyoekonomik, ekolojik ve siyasi krizlerle hesaplaşmaya zorladığını söyledi. Papa, bu krizlerin birbiriyle ilintili olduğunu belirtti.

​Yazdığı mektupta Papa, "Dünya nüfusunda küçük bir azınlığın toplam servetin yarısına sahip olduğu, eşitsiz ve sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeli, iyileşme ve memnuniyet sağlamaz" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR KÜRESEL PLAN" ÇAĞRISI

"Fakir ve az gelişmiş ülkelere karar verme organlarında etkili bir pay vermek ve bu ülkelerin uluslararası pazara erişimini kolaylaştırmak gerekiyor" diyen Papa, 'yeni bir küresel plan' çağrısında bulundu.

Papa Francis, "En azından pandemiyle daha da kötüleşen en fakir ulusların borç yükünde önemli bir azaltmaya gidilmesi lazım" diye devam etti.

20 büyük ekonomiden oluşan grubun yöneticileri ise çarşamba günü alınan karar doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerin ödemelerinin askıya alınma süresini uzattı. Ancak sivil toplum kuruluşlarının talep ettiği gibi 'borcu iptal etme' gibi bir durum söz konusu olmadı.

"PAZAR YASALARI SEVGİ YASALARINDAN ÜSTÜN OLAMAZ"

Papa ayrıca finans piyasalarının kamu yararı için çalışmalarını sağlayan yasalar ve düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini söyledi ve 'adil bir şekilde finanse edilen bir aşı dayanışması' çağrısında bulundu.

"Pazar yasalarının sevgi yasasından ve herkesin sağlığından üstün olmasına izin veremeyiz" diyen Papa, siyasilere ve iş insanlarına 'herkes için, özellikle de en savunmasız ve muhtaç olanlar için aşı sağlama' çağrısında bulundu.

Papa Francis, dünya ekonomisini elinde bulunduranların pandeminin yarattığı borç yükünün azaltılmasında ve karar alma sürecinde daha etkin rol almasının önemini vurguladı.

Az gelişmiş Afrika ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılama kampanyaları, Batı ülkelerinin, özellikle ABD ve İngiltere'nin çok gerisinde.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika Haberleri: ABD'de 4. koronavirüs dalgası! Vaka sayıları yine fırladı...
DÜNYAABD'de 4. dalga endişesi yaşanıyor
Tayvanlı genç, namaz için cemaat bulma uygulaması "Wahdapp"ı geliştirdi
DÜNYATayvanlı genç, namaz için cemaat bulma uygulaması ...
Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti
DÜNYAParis ekonomisini sarı yelekliler ve Kovid-19 vurdu
Rus aşısı Sputnik V için Almanya'dan son dakika açıklaması: "Tedariki için..." - Haberler
DÜNYAAlmanya'dan Rus aşısı açıklaması
Myanmar İngiltere Büyükelçisinin elçiliğe girişine engel
DÜNYAElçiye engel!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na katıldı
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne ...
SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye sert mesajlar! - Haberler
DÜNYARusya'dan ABD'ye sert mesajlar!
SON DAKİKA: Alman FAZ gazetesi: Türk SİHA'ları Alman ordusunu önlem almaya zorladı
DÜNYA"Türk SİHA'ları Alman ordusunu önlem almaya zorladı"
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy orduya moral vermek için Donbas'a gitti!
DÜNYAZelenskiy orduya moral vermek için Donbas'ta!
Jill Biden’dan ABD’li asker ailelerine destek
DÜNYAFirst Lady'den asker ailelerine destek