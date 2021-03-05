Papa Franciscus Bağdat’ta Seyyidet’ül Necat Kilisesi’ni ziyaret etti

AA

Papa Franciscus, 2010'da terör saldırısına uğrayan Seyyidet’ül Necat Kilisesi’ni ziyaretinde Iraklılara dayanışma çağrısı yaptı.

Herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini belirten Papa, "Zorluklar Iraklıların günlük yaşamının parçası haline gelmiş. Bu zorluklardan dolayı Iraklılar ülkelerinden göç etmek zorunda kalıyor." dedi.

Seyyidet’ül Necat Kilisesi'ne 2010'da düzenlenen terör saldırısında onlarca Hristiyan hayatını kaybetmişti.

Irak ziyaretine bugün başlayan Papa Franciscus, Bağdat'ta daha önce Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.