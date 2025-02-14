Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa hastaneye kaldırıldı | Dış Haberler

        Papa hafif ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, bronşitlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Papa'nın durumunun stabil olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, yaşadığı solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun stabil olduğu bildirildi.

        Vatikan'da yapılan açıklamaya göre, Papa bronşitleriyle ilgili ilaç tedavisine alındı. Klinik durumu 'iyi' olarak tespit edilen Papa'nın hafif ateşi bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şaibeli kurultayda flaş gelişme
        Şaibeli kurultayda flaş gelişme
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi