Papa hastaneye kaldırıldı

Papa hafif ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, bronşitlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Papa'nın durumunun stabil olduğu bildirildi.
Giriş: 14.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:52
Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, yaşadığı solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun stabil olduğu bildirildi.
Vatikan'da yapılan açıklamaya göre, Papa bronşitleriyle ilgili ilaç tedavisine alındı. Klinik durumu 'iyi' olarak tespit edilen Papa'nın hafif ateşi bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ