Papa ilk defa kadın bir yönetici atadı Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan tarihinde bir ilke imza attı. Papa, Vatikan'daki bir kurumun başına ilk defa bir kadın yönetici atadı.

Habertürk Giriş: 06.01.2025 - 23:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:09 facebook

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