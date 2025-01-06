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        Haberler Dünya Papa ilk defa kadın bir yönetici atadı | Dış Haberler

        Papa ilk defa kadın bir yönetici atadı

        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan tarihinde bir ilke imza attı. Papa, Vatikan'daki bir kurumun başına ilk defa bir kadın yönetici atadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 23:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:09
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        Papa ilk defa kadın bir yönetici atadı
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        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan tarihinde ilk defa kadın bir yöneticinin atamasını gerçekleştirdi.

        Papa, Simona Brambilla'yı Kutsanmış Hayat ve Apostolik Yaşam Toplulukları Enstitüsüne üst düzey yönetici olarak atadı.

        Vatikan'da ayinler sadece erkekler tarafından yönetilebildiğinden kardinal olan Angel Fernandez Simona Brambilla'nın eş yöneticisi olarak atandı.

        Vatikan News'a göre Vatikan'da kadın varlığı giderek artıyor. Vatikan'da kadınların oranı 2013 yılından beri %4 oranında arttı.

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