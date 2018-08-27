Papa İrlanda'da taciz skandallarına 'sessiz kalan' Katolik liderler adına af diledi
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun iki günlük İrlanda ziyareti sona erdi. Başkent Dublin'de konuşan Papa, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda yaşanan çocuk tacizi skandallarına 'sessiz kaldığını' söylediği Katolik liderler adına af diledi.
27.08.2018 - 12:31 | Güncelleme:
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İrlanda'da ziyaretinin son gününde bu ülkedeki Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda yaşanan çocuk tacizi skandallarına 'sessiz kaldığını' söylediği Katolik liderler adına af diledi.
Papa Francesco, iki günlük ziyaretinin sonunda başkent Dublin'deki Phoenix Park'ta 300 bine yakın kişinin katıldığı bir ayini yönetti.
Papa burada kalabalığa seslenerek "İrlanda'da yaşanan güç istismarı ve cinsel istismarlar" için af diledi.
Öte yandan Vatikan'ın çocuk tacizini önlemek ve cezalandırmak için gerekli adımları atmadığını savunanlar protestolar düzenledi.
Bir Papa tarafından İrlanda'ya yapılan son ziyaret bundan 39 yıl önce, henüz bu ülkedeki kilise görevlilerinin çocuk tacizi skandalları patlak vermemişken yapılmıştı.
Papa Francesco ise, Dünya genelindeki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri ve aynı zamanda Vatikan Şehir Devleti Başkanı.
Ziyaret bu nedenle kiliselerdeki taciz skandalları sonrası tarihi bir anlam taşıyordu.
"Kilise başarısız oldu, utanç duyuyorum"
Papa, ziyaretinin ilk gününde İrlanda Başbakanı (Taoiseach) Leo Varadkar ile birlikte Dublin Şatosu'nda bir konuşma yapmış, çocuk tacizi skandallarını "iğrenç suçlar" diye niteleyerek, bunlardan "acı ve utanç" duyduğunu söylemişti.
Papa, "İrlanda'da kilise üyelerinin, korumakla ve eğitmekle yükümlü oldukları çocuklara yönelik tacizinin yarattığı ağır skandalı görmezden gelemem. Kilise yetkililerinin - piskoposların, üst düzey din adamlarının, rahiplerin ve diğerlerinin- bu iğrenç suçlarla gerekli şekilde yüzleşmekte başarısız olması haklı olarak öfke yarattı ve Katolik cemaatinde hala acı ve utanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Ben de bu hisleri paylaşıyorum" diye konuşmuştu.
Roma'ya dönüşü öncesi başkent Dublin'de kalabalıklara yaptığı konuşmada Papa'nın af dilemesi, yoğun alkış aldı.
Öte yandan aynı gün Dublin'de Uluslararası Af Örgütü'nün İrlanda şubesi tarafından "Gerçeği savun" (Stand4Truth) protestoları düzenlendi.
1970'lerde "dünyanın en Katolik ülkelerinden biri" olarak anılan İrlanda'da 1990'lardan itibaren büyük ses getiren çocuk tacizi skandallarının da etkisiyle Katolik Kilisesi'ne bağlılık ve güvende önemli azalma yaşandığı belirtiliyor. Ülkede son yıllarda eşcinsel evlilikleri ve kürtaja izin verilmesi gibi yasal düzenlemelerin yapılabilmesi de kilisenin etkisinin azalmasıyla bağlantılı bulunuyor.
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Papa İrlanda'da taciz skandallarına 'sessiz kalan' Katolik liderler adına af diledi/papa-irlanda-da-taciz-skandallarina-sessiz-kalan-katolik-liderler-adina-af-diledi-21185802118580
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