Papa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "büyük zalimlik" olarak nitelendirdi

Papa, Vatikan'da genelde Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasını, bu sefer soğuk algınlığı geçirmesi sebebiyle kamera karşısından gerçekleştirdi.

Papa Franciscus, yaklaşan Noel Yortusu nedeniyle silahların susması çağrısı yaparak, "Acı çeken Ukrayna, şehirlerine yönelik saldırılara maruz kalmaya devam ediyor; bu saldırılar bazen okullara, hastanelere ve kiliselere zarar veriyor. Silahlar sussun ve Noel ilahileri çalınsın." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Noel'de Ukrayna'da ve Orta Doğu'nun tamamında ve dünyanın her yerindeki tüm cephelerde ateşkes olması için dua edelim. Büyük bir acıyla Gazze'yi düşünüyorum; o kadar çok zulüm, makineli silahlarla vurulan çocuklar, bombalanan okullar ve hastaneler... Ne kadar büyük bir zalimlik." diye konuştu.

Papa ayrıca Mozambik'ten gelen haberleri de her zaman dikkatle ve endişeyle takip ettiğini bildirdi.