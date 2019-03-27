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'Papa neden elini öptürmedi' tartışması

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dün katıldığı bir etkinlikte parmağındaki papalık yüzüğünü öpmek isteyenlerden ısrarla elini kaçırması Katolik camiada ve sosyal medyada hararetli bir tartışmaya neden oldu.

Giriş: 27.03.2019 - 10:22 | Güncelleme:
- Getty Images

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dün katıldığı bir etkinlikte parmağındaki papalık yüzüğünü öpmek isteyenlerden ısrarla elini kaçırması Katolik camiada ve sosyal medyada tartışma başlattı.

Papa Francesco, dün İtalya'nın Loreto Kasabası'nda bir ayinden sonra cemaati tek tek selamladı. Bu sırada bazı kişilerin Papa'nın parmağındaki yüzüğü öpmek istemesi ve Papa'nın da her seferinde elini geri çekmesi kameralara yansıdı.

"Balıkçı Yüzüğü" olarak da bilinen papalık yüzüğü, her papa için özel olarak üretiliyor ve papalık makamının sembolleri arasında sayılıyor. Önceki Papa Ratzinger'in de papalık yüzüğünü öptürme geleneğinden uzak durmaya çalıştığı bilinse de bu gelenek hala ortadan kalkmış değil.

Papa Francesco'nun yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini kaçırması, genel olarak kendisiyle ters düştüğü bilinen aşırı muhafazakar Katolik medya tarafından sert biçimde eleştirildi. Sosyal medyada da yorumcular arasında hararetli bir "Papa haklı mı haksız mı" tartışması başladı.

Kürtaj karşıtlığını öne çıkaran aşırı muhafazakar LifeSiteNews sitesi haberi "Rahatsız edici video: Papa Francesco dindarların papalık yüzüğünü öpmesine izin vermeyi reddediyor" başlığıyla yayımladı. Bu haberin altına yapılan yorumlarda da çok sayıda kişi, Papa'nın davranışının bir tevazu göstergesi olmaktan çıkıp kabalık teşkil ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

- Getty Images

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da Papa geleneklere saygısızlıktan "deccal" yakıştırmasına kadar birçok eleştiri aldı.

Öte yandan Papa'yı savunanlar ise Papa Francesco'nun bu göreve gelmesinden bu yana gösterişten uzak durmayı tercih ettiğine vurgu yaptı.

Papa Francesco'nun biyografisini de yazan gazeteci-yazar Austen Ivereigh, Papa'nın Kutsal Roma İmparatoru olmadığının ve "kutsal bir kalıntı muamelesi" görmek istemediğinin göstergesi olarak bu tercihte bulunduğunu belirtti.

ABD'deki Fordham Üniversitesi Din ve Kültür Merkezi Müdürü, Katolik gazeteci-yazar David Gibson da Twitter'da yaptığı yorumda "Bu gelenek (yüzük öpme),emperyal/monarşik döneme geri dönüştür… Papalar artık taç giymiyor" dedi.

Vatikan uzmanları da Papa'nın yüzüğünü öpme geleneğini geride bırakma çabasının, Katolik Kilisesi içinde 2. Vatikan Konsili ve sonrasında yapılan reformlarla papalık makamının monarşik simgelerden arındırılmasının bir parçası olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor.

Papa Francesco'nun papalık sarayı yerine Vatikan'daki bir konukevinde yaşamayı tercih etmesi ve özellikle dini temsilcilere gösterişten uzak yaşam çağrısı yapması da hatırlatılıyor.

Katolik teoloji uzmanı Rich Raho da Papa'nın yüzüğünü öptürmek istememesiyle ilgili olarak yaptığı yorumda "Francesco için papalık makamı kendisiyle değil İsa'yla alakalı. Seçilmesinin ardından kalabalıklara "Francesco" diye değil "İsa" diye haykırmalarını söylemişti" dedi. Raho sosyal medyada Papa'nın Kutsal Perşembe ayininde cezaevindeki mahkumların ayaklarını öperken görüldüğü bir fotoğrafı da paylaştı ve "(Papa Francesco) yüzüğünü öptürmektense kendisi insanların ayaklarını öpmeyi tercih ediyor" diye yazdı.

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