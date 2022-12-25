Papa Noel arefesi ayininde insanların 'servet ve iktidar' açlığını kınadı

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Papa Francesco Vatikan’da yapılan Noel ayininde, Ukrayna Savaşı ve dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalara insanların “servet ve iktidar” açlığını kınadı.

Papa “Kaç savaş gördük!” derken, asıl kurbanların “zayıflar ve savunmasızlar” olduğunu” söyledi “Bence en önemlisi çocuklar, savaşa, yoksulluğa ve adaletsizliğe kurban gidiyor” diye de ekledi.

Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda toplananlara konuşan 86 yaşındaki Papa Francesco, kiliseye bir tekerlekli sandalyeyle girdi ve ayinin büyük kısmında oturdu.

Papa “Hayvanlar, ahırlarında beslenirken, dünyamızdaki erkekler ve kadınlar, servet ve iktidar açlığıyla, komşularını, annelerini ve kız kardeşlerini bile tüketiyor” dedi.

Papa özel olarak Rusya-Ukrayna savaşından bahsetmedi.

24 Şubat’ta başlayan işgalin ilk günlerinde Arjantinli Papa, Ukraynalılar tarafından, Rusya’yı doğrudan eleştirmeyen, sakınımlı açıklamalar yapmakla suçlanmıştı.

Haziran ayında savaşın “ya provoke edildiğini ya da önlenmediğini” söyleyen Papa daha sonra Rus güçlerinin yaptıklarını kınamıştı.

Papa bugün de geleneksel Urbi et Orbi (kente ve dünyaya) konuşmasını Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan yapacak.