Papağan 'Çapkın', 65. yaşını kutladı

DHA

Antalya'da, Ayşegül Yöntem'in 25 yıl önce sahiplendiği Jako cinsi Afrika gri papağanı 'Çapkın', 65'inci yaşını kutladı.

DHA'nın haberine göre doğada ortalama yaşam süresi 23 ile 25 yıl olarak belirtilen gri papağanların iyi bakıldığında 100 yaşına kadar yaşayabildiğini söyleyen Ayşegül Yöntem, papağanının ileri yaşına rağmen psikolojisi başta olmak üzere sağlığının çok iyi olduğunu anlattı.

Gri papağanların psikolojisinin yaşlandıkça bozulduğunu söyleyen Yöntem, "Çapkın tam tersi çok akıllı ve enerji dolu. Papağanlar yaşlandıkça mutsuzlaşıp tüylerini yolmaya başlıyor. Çapkın ise pozitif bir canlı. Evimin ön balkonu ona ait. Yoldan geçenlerle konuşur laf atar, dans eder. Enerjisi her zaman yüksektir. Özellikle bana 'Anne' diyerek seslenmeye bayılıyor. 'Cimbom' kelimesini ağzından düşürmez. 100'ün üzerinde kelime konuşuyor. Yoldan geçen insanlara, 'Merhaba, nasılsın, günaydın, iyi günler, çok güzelsiniz, bize gelin, sizi seviyorum' diye sesleniyor. Çapkın, dans etmeye bayılıyor. Onun için müzik dans demek" diye konuştu.

REKORLAR KİTABINA GİREN KAKADU PAPAĞANI 83 YAŞINDA ÖLDÜ

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Brookfield Hayvanat Bahçesi'ndeki, dünyanın en yaşlı papağanı olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran kakadu papağanı, 2016 yılında ölmüştü. Sağlık durumundaki kötüleşme nedeniyle hayvanat bahçesi yönetimi tarafından ötanazisine karar verilen Cookie, öldüğünde 83 yaşındaydı.