Papua Yeni Gine'de kabile katliamı: Onlarca kadın ve çocuk öldürüldü

Papua Yeni Gine'de kabileler arasında çıkan çatışmada yaşanan bir katliamda çocukların ve hamile kadınların öldürüldüğü belirtildi.

Hela bölgesinde rakip kabileler arasında birkaç gün süren şiddet olaylarında en az 24 kişinin öldüğü bildirildi. Bazı haberlere göreyse ölü sayısı daha da fazla.

Başbakan James Marape haberi "hayatımın en üzgün günlerinden biri" diye tanımlarken, failleri bulma söz üverdi.

Ülkede, son yılların en kanlı kabile çatışmasının ardından, Hela bölgesinin Valisi Philip Undialu, Reuters'a yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir haber" dedi ve cinayetlerin yıllardır devam eden bir husumetten kaynaklandığını söyledi.

Undialu "Daha önce yapılan bir saldırıya misilleme. Her iki saldırı da, insanların hiç beklemediği bir anda masum topluluklara karşı düzenlendi ve hepimiz şoke olduk" dedi.

Yetkililer, bölgede yıllardır toprak ve kaynak paylaşımı konusundaki tartışmalardan kaynaklanan şiddet olayları yaşandığını belirtiyor.

Katliam nasıl yaşandı?

Uzak bölgedeki katliamın ayrıntıları hala çok net değil, ancak birkaç gün boyunca karşılıklı saldırılar düzenlendiği anlaşılıyor.

Yerel yetkili William Bando, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 24 kişinin öldürüldüğünü ve sayının daha yüksek de olabileceğini belirtti.

Yerel Haber Ajansı EMTV, Tari-Pori bölgesindeki iki küçük köyde, en az iki olay yaşandığını belirtti.

Pazar günü Munima köyünde dört erkek ve üç kadın öldürüldü. Daha sonra Pazartesi günü de Karida Köyü'nde 16 kadın ve çocuk palalarla öldürüldü. Kadınlardan ikisinin hamile olduğu bildirildi.

Post-Courier gazetesine göre de ilk saldırılar Cumartesi ve Pazar günü düzenlendi. İlk gün altı kişi, ertesi gün düzenlenen misillemede de iki hamile kadın dahil 16 kişi öldürül.

Hela Bölgesi saglık yetkilisi Pils Pimua Kolo, Karida Köyü'nde düzenlendiğini söylediği katliamın fotoğraflarını Facebook'ta paylaştı.

Fotoğraflarda, bezlere sarılıp, direklere bağlanmış bir sıra ceset görülüyor. Kolo, bazı cesetlerin parçalandığını ve tanınmaz hale geldiğini de söyledi.

Yetkililerin tepkisi ne oldu?

Kendisi de Hela bölgesinden olan Başbakan Marape, cinayetlerin Hagui, Okiru ve Liwi kabilelerinden silahlı adamlarca düzenlendiğini ve sorumluların cezalandırılacağını belirtti.

Marape "Silahlı haydutlar, zamanınız doldu." dedi.

Marape "400 bin kişinin yaşadığı yerde, 60'dan az polis nasıl düzeni sağlayabilir ki" dedi.

Bando da bölgedeki mevcut 40 polise, 100 kişilik takviye yapılacğını vurguladı.

Ülkede kabileler arası çatışmalar ne kadar yaygın?

Ülkenin dağlık kesimleri çok uzak. Buradaki topluluklar hala kabile gelenekleriyle yaşıyor ve bazı küçük köylerin hiç yol bağlantısı yok.

2018'deki depremde bazı uzak bölgeler yerle bir olmuştu.

Kabileler arası çatışmalar, tecavüz, hırsızlık ya da toprak anlaşmazlıkları nedeniyle sık görülüyor.

Ancak ülkede kabileler birbirleriyle onyıllardır ya da yüzyıllardır çatışırken, son şiddet olayları tüm ülkeyi şoke etti.

Son yıllarda bölgeye otomatik silahların girişi, şiddet olaylarının bilançosunu daha da ağırlaştırdı.

BM'ye göre nüfusun yüzde 40'ının günde 1 doların altında gelirle yaşadığı Papua Yeni Gine, Asya'nın en yoksul ülkelerinden biri.