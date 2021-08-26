Papua Yeni Gine, Hindistan'dan uçuşları yasakladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Endonezya’nın devlet hava yolu şirketi Garuda Endonezya uçağı, geçen perşembe günü Hindistan'dan 81 kişiyle, Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'e indi.

Papua Yeni Gine, Hindistan'ı kasıtlı bir "aldatma" ile enfekte yolcuları ülkesine taşımakla suçlandı.

Olayın ardından Papua Yeni Gine, Hindistan'dan tüm uçuşları yasakladı.

Guardian’ın aktarmış olduğu haberde, PYG Polis Komiseri David Manning yaptığı açıklamada, "Hindistan, Papua Yeni Gine'ye egemen bir ulus olarak saygı göstermeli ve yasalarımızı ihlal etmek ve halk sağlığı ve güvenliği önlemlerini baltalamak için ilkesiz insanları içeren eylemlere katılmamalıdır." açıklamasında bulundu.

Polis yetkilisi, "Hindistan hükûmeti, bazı yolcuların Covid-19 testi yapmadan ve negatif sonuç vermeden uçağa binmesine izin verdi" açıklamasında bulundu. Yetkili, enfekte olmuş dört kişinin prosedür uygulanmadan geldiğini söyledi.

Diğer tüm yolcuların test edildiğini söyleyen yetkili, şanslı olduklarını ve bu dört yolcunun artık bulaşıcılık riski taşımadığını aktardı.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, düşük test oranları, yüksek oranda pozitif test ve düşük aşılama oranları nedeniyle ülkesinde Delta alarmından korkuyor.

Ülkede nüfusun sadece yüzde 0,6’sı tek doz aşı oldu.

Papua Yeni Gine, Endonezya Büyükelçiliğinden de bir açıklama beklerken yorum taleplerine hemen cevap verilmedi.