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        Haberler Spor Diğer Para Atıcı Hakan Çevik, Paris 2024 kotası aldı - Diğer Haberleri

        Para Atıcı Hakan Çevik, Paris 2024 kotası aldı

        Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan para atıcı Hakan Çevik, Paris 2024 kotası aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:51
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        Para Atıcı'dan olimpiyat kotası!
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        Hindistan'da düzenlenen Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda altın madalya alan milli sporcu Hakan Çevik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 kategorisinde yarışan Hakan Çevik, 636,2 puanla 4. sırada yer alarak finale kaldı.

        Finalde 255,1 puan atarak altın madalyanın sahibi olan Hakan, aynı zamanda Paris 2024 kotası aldı.

        Organizasyonun son gününde aynı kategoride yarışan milli sporcu Tayyar Sinankılı ise müsabakayı 51. sırada bitirdi.

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