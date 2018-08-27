Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın genel sıralamasında 12. olan milliler, İstanbul'a geldi.

Şampiyonada 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan milli takım kafilesini Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri ve sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.

T54 kategorisi kadınlar 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olan milli atlet Zübeyde Süpürgeci, beklediği bir başarı elde ettiğini söyleyerek, "Böyle bir başarı bekliyordum çünkü antrenörüm Ömer Cantay ile çok çalıştık. Ona çok teşekkür ediyorum, bu başarının asıl mimarı odur. 2016'da da Avrupa Şampiyonu olmuştum, şampiyonluğumu yeniledim. Çok mutluyum. Kazanacağıma inanıyordum ama heyecanım çoktu. Çıkış anında her şeyi unutup sadece birinciliğe odaklandım ve şampiyona rekoru kırdım." diye konuştu.

"İSTİKLAL MARŞINI OKUTTUM"

Şampiyonada 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan Hamide Kurt, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Çok mutluyum, ülkeme çok heyecanlı geldim. Türkiye'yi orada en iyi şekilde temsil ettim ve İstiklal Marşı'nı okuttum, bayrağımızı göklere çıkardım. Seneye dünya şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları var. Oralarda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şampiyon para atletlerin evden çıkma imkanı olmayanlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini ispatladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gittikleri her yarıştan yeni rekorlarla geliyorlar, kendilerini tebrik ediyorum. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda başladıkları yeni hayatlarına sporla devam ettiler. Kendileri evden çıkmaya imkan olmayanlara fırsat verildiğinde neler başarıldığının örnekleri. Yeni sporculara örnek oluyorlar. Bu sporcular sayesinde diğer vatandaşlarımız da spora başladı. Kendilerini, hocalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bayramda bize çifte mutluluk yaşattılar. Başarılarının devamını diliyorum. Dünya şampiyonasında ve Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Onlarla gurur duyuyoruz."



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