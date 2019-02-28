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Para bile harcamadan ormanın içine sığınak yaptı!

Giriş: 28.02.2019 - 16:03 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı, ormanın derinliklerinde yer altı evi inşa etti. Toprağı kazdıktan sonra küçük odalar oluşturan, ardından da ağaç dallarıyla alanı evi gizleyen kanalın videosu 10 milyonu aşkın görüntülenme aldı

  • 1Para bile harcamadan ormanın içine sığınak yaptı!
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    YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...

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    Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak sığınak inşa etti.

     

     

  • 3Para bile harcamadan ormanın içine sığınak yaptı!
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    Toprağı kazdıktan sonra küçük odalar oluşturan, ardından da ağaç dallarıyla alanı evi gizleyen kanalın videosu 10 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Genç adamın inşa ettiği sığınağın yapım aşamalarına göz atalım...

     

     

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